На Рівненщині батько на смерть переїхав однорічного сина

Батько не очікував, що дитина, яка лише нещодавно почала ходити, опиниться біля гаража.
У Рівненській області під колесами батькового авто загинув однорічний син.
Про це передає поліція Рівненщини.
28-річний місцевий житель, виїжджаючи з гаража заднім ходом, наїхав на однорічного сина. Від отриманих травм дитина померла у лікарні.
Медики оглянули на стан алкогольного сп’яніння чоловіка. Він був тверезий.
За словами батька, коли він заходив до гаража, то син був біля будинку, а це понад 20 метрів до гаража. Тому не очікував, що дитина, яка лише нещодавно почала ходити, там опиниться.
"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України. У рамках кримінального провадження автомобіль поміщено на спецмайданчик", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Чернігівщині авто влетіло під пасажирський поїзд. В ДТП загинули чоловік, жінка та дитина (фото).
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