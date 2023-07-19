На Рівненщині батько на смерть переїхав однорічного сина

Батько не очікував, що дитина, яка лише нещодавно почала ходити, опиниться біля гаража.

У Рівненській області під колесами батькового авто загинув однорічний син.

Про це передає поліція Рівненщини.

28-річний місцевий житель, виїжджаючи з гаража заднім ходом, наїхав на однорічного сина. Від отриманих травм дитина померла у лікарні.

Медики оглянули на стан алкогольного сп’яніння чоловіка. Він був тверезий.

За словами батька, коли він заходив до гаража, то син був біля будинку, а це понад 20 метрів до гаража. Тому не очікував, що дитина, яка лише нещодавно почала ходити, там опиниться.

Фото: Національна поліція Рівненської області

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України. У рамках кримінального провадження автомобіль поміщено на спецмайданчик", – йдеться в повідомленні.

Фото: Національна поліція Рівненської області

Нагадаємо, що на Чернігівщині авто влетіло під пасажирський поїзд. В ДТП загинули чоловік, жінка та дитина (фото).

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