Перед окупантами постала складна дилема на Херсонщині: деталі від розвідки Британії

Зазначається, що Україна успішно застосувала тактичні БПЛА односторонньої дії для знищення деяких катерів окупантів.

Перед комнадуванням російських окупантів постала складна дилема: посилювати чи ні війська на Херсонщині за рахунок підрозділів із Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні британської розвідки 19 липня.

У розвідці пояснили, що від початку року є вилика ймовірність активізації бойових дій у районі нижньої течії Дніпра. Інтенсивні бої тривають на східному березі навколо невеликого плацдарму ЗСУ біля зруйнованого Антонівського мосту. Окрім того, невеликі підрозділи російських та українських сил оспорюють острови у дельті Дніпра.

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У Міноборони Британії вказують, що і українська, і російська сторони використовують невеликі, швидкі моторні човни. Українські сили успішно застосували тактичні безпілотники односторонньої дії для знищення деяких катерів ворога.

Зазначається, що перед Росією постала дилема – чи реагувати на ці загрози, посилюючи свою Дніпровську групу військ за рахунок розтягнутих підрозділів, що зараз протистоять контрнаступу ЗСУ на Запоріжжі.

Ситуація на фронті на Херсонщині

Нагадаємо, в ОК "Південь" 14 липня інформували, що українські війська у гирлі Дніпра знищили три моторні човни з диверсійно-розвідувальними групами ворога.

Російські загарбники намагаються витіснити ЗСУ в районі Антонівського мосту, влаштовуючи там інтенсивні обстріли. Ворог побоюється, що українські війська підуть на форсування Дніпра.

За свіжими даними від Генштабу ЗСУ на 19 липня, російські окупанти намагаються не допустити подальшого просування українських сил на Запорізькому та Херсонському напрямках.

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