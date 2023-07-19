Ирландия предоставит Украине 5 млн евро гуманитарной помощи

Глава ирландского правительства заверил, что его страна продолжит оказывать Украине финансовую и политическую помощь.

В среду, 19 июля, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар посетил столицу Украины и объявил, что его страна выделит еще пять миллионов евро гуманитарной помощи для Украины и будет обучать украинских саперов и военных медиков.

Об этом глава ирландского правительства заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Укринформ.

По его словам, три миллиона евро будут использованы в Украине Красным Крестом для его жизненно важной работы, а два миллиона будут переданы в фонд ООН.

"Сегодня я засвидетельствовал президенту Зеленскому, что мы будем продолжать оказывать финансовую, практическую и политическую помощь Украине", — сказал Варадкар.

Он добавил, что Ирландия также предоставила Украине оборудование для возобновления энергоснабжения и очистки воды.

Президент Зеленский отметил, что Ирландия уже предоставила Украине нелетальную помощь более чем на 170 млн евро и активно включилась в процесс разминирования, который является приоритетом на сегодняшний день.

Напомним, что Украина получит от Южной Кореи дополнительное оборудование для разминирования.

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