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Гуманитарная помощь: Азербайджан выделил Украине 7,6 млн долларов

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Гуманитарная помощь: Азербайджан выделил Украине 7,6 млн долларов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал документ о помощи Украине / Фото: Associated Press

Денежные средства пойдут на электрооборудование.

Власти Азербайджана выделили 7,6 млн долларов на закупку и поставку в Украину электрооборудования для оказания ей гуманитарной помощи.

Об этом говорится на сайте report.az, со ссылкой на распоряжение Ильхама Алиева.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в этой связи соответствующий документ, согласно которому из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджана Министерству энергетики выделено 7,6 млн. долларов США в манатном эквиваленте на закупку и поставку в Украины электрооборудования для оказания ей гуманитарной помощи.

"Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в соответствии с этим распоряжением", — говорится в источнике.

Напомним, в Баку открыли Стену Памяти павших защитников Украины. Пока известны фамилии 26 азербайджанцев, погибших на войне в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
250
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