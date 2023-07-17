Гуманітарна допомога: Азербайджан виділив Україні 7,6 млн доларів

Влада Азербайджану виділила 7,6 млн доларів на закупівлю та постачання до України електрообладнання для надання їй гуманітарної допомоги.

Про це йдеться на сайті report.az, з посиланням на розпорядження Ільхама Алієва.

Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв підписав у зв'язку з цим відповідний документ, згідно з яким із передбаченого в державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2023 рік резервного фонду президента Азербайджану Міністерству енергетики виділено 7,6 млн. доларів США в манатному еквіваленті на закупівлю та постачання до України електрообладнання для надання їй гуманітарної допомоги.

"Міністерству фінансів Азербайджану доручено забезпечити фінансування відповідно до цього розпорядження", - йдеться у джерелі.

Нагадаємо, у Баку відкрили Стіну Пам'яті полеглих захисників України. Поки відомі прізвища 26 азербайджанців, які загинули на війні в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.