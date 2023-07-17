Гуманітарна допомога: Азербайджан виділив Україні 7,6 млн доларів

Кошти підуть на електрообладнання.
Влада Азербайджану виділила 7,6 млн доларів на закупівлю та постачання до України електрообладнання для надання їй гуманітарної допомоги.
Про це йдеться на сайті report.az, з посиланням на розпорядження Ільхама Алієва.
Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв підписав у зв'язку з цим відповідний документ, згідно з яким із передбаченого в державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2023 рік резервного фонду президента Азербайджану Міністерству енергетики виділено 7,6 млн. доларів США в манатному еквіваленті на закупівлю та постачання до України електрообладнання для надання їй гуманітарної допомоги.
"Міністерству фінансів Азербайджану доручено забезпечити фінансування відповідно до цього розпорядження", - йдеться у джерелі.
Нагадаємо, у Баку відкрили Стіну Пам'яті полеглих захисників України. Поки відомі прізвища 26 азербайджанців, які загинули на війні в Україні.
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