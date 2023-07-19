"Ми можемо зламати оборону РФ": аналітик розповів про потреби ЗСУ

Після останньої онлайн зустрічі у форматі "Рамштайн" партнери України збільшать виробництво для ЗСУ не тільки боєприпасів західного калібру 155 мм, а також і виробництво "радянських" калібрів у країнах Східної Європи.

Про це у коментарі Military Media Center розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

"Це дуже важливо, тому що під забезпечення наших потреб запускається вся військова інфраструктура", - сказав експерт.

Він зазначив, що у середовищі військових у країнах-союзниках є "повне розуміння", що українська армія в теперішніх умовах не може застосувати іншу тактику наступу, окрім як поступове скорочення військового потенціалу ворога.

За словами аналітика, в умовах тотальної ракетної переваги, в умовах тотальної авіаційної переваги ворога, враховуючи оборонні рубежі, які готувалися багато місяців, йде поступова, планомірна робота української армії. Українські військові у контрбатарейній боротьбі, за допомоги високоточних снарядів знижують оборонні спроможності росіян.

"Ми не можемо собі дозволити діяти як росіяни, кидатись у "м’ясні» штурми", – зазначив він.

Він додав, що Росія буде намагатись використати цей період, який може тривати ще тижні, аби деморалізувати партнерів України і українське суспільство.

"Але логіка наступу має свої етапи і зараз зниження бойового потенціалу ворога є єдиною можливістю, аби пізніше зламати його оборону. Нам потрібно набратись терпіння, наші партнери це розуміють", - резюмував він.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися на один кілометр вздовж лінії фронту на Мелітопольському напрямку і завдали окупантам втрат у живій силі і техніці.

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