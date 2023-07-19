Доньки Шойгу виявилися мільярдерками – розслідування

Родина міністра оборони РФ Сергія Шойгу є власницею мільярдних активів, основні з яких - нерухомість - оформлені так, щоб сам очільник Міноборони міг не зазначати їх у своїх деклараціях.

Про це стало відомо за результатами великого розслідування російського проєкту "Можем объяснить".

Квартири і маєтки родини Шойгу

Розслідувачі повідомляють, що тарша дочка міністра оборони Юлія Шойгу, зокрема, є власницею двох квартир у центрі Москви загальною площею 210 кв. м. Вартість цієї нерухомості оцінюється в 200 млн рублів (близько 2,2 млн дол.). Житло розташоване у ЖК Redside.

Одна з квартир родини Шойгу у Москві. Фото: plgnmedia.io

"Офіційні доходи ніяк не дозволили б дочці міністра придбати це дороге житло. Але вона його й не купувала. Обидві квартири дісталися їй задарма – причому так, щоб це не вдарило по її батькові", – зазначають розслідувачі.

Схему куплі-продажу розслідувачі пояснили у матеріалі.

За їхніми даними, допомагала воборудці сестра дружини Сергія Шойгу – Олена Антипіна. У 2021 році вона передала квартири своїй сестрі – Ірині Шойгу. А через кілька місяців та відписала житло своїй дочці та онуці (Дар'ї Кузовковій).

"Цей фінт дозволив міністру оборони уникнути декларування 210-метрової нерухомості. Так родина Шойгу вже чинила у 2012 році, коли Ірина стала власницею 218-метрової житлової площі на Мосфільмівській вулиці столиці, а потім передала її дочці", – йдеться в розслідуванні.

Журналісти з'ясували, що Антипіна зберігає на своїх рахунках понад 1,5 млрд рублів (близько 16 млн дол.). При цьому її доходи та майно викликають питання.

Пізніше Антипіна на невідомі кошти купила маєток на Рубльовці. А бізнесом родичка Шойгу зайнялася лише в 2013 році. Тоді її компанії отримали від підмосковної влади ділянку майже 56,8 га.

Нині своячка Шойгу проживає у великих апартаментах одного з відомих ЖК міста. Вартість житла там становить близько 300 млн рублів (3,3 млн дол.).

Маєтки самого Шойгу

Сам міністр оборони РФ має у власності ділянку на Рубльовці. Там збудовано одразу кілька будинків (у деклараціях Шойгу вказував, що, крім житлового будинку, це гараж та майстерня). Вартість тільки землі у володіннях Шойгу оцінювалася в 200 млн рублів (близько 2,2 млн доларів).

Один з маєтків Шойгу. Фото: plgnmedia.io

Згідно з деклараціями, у подружжя Шойгу є ще квартира 60 кв метрів. На цьому офіційний перелік майна сім'ї закінчується.

Юлія Шойгу з чоловіком є власниками ділянки 1488 квадратних метрів і 266-метрового будинку в Підмосков'ї (549 тис. доларів).

Сестра Юлії – Ксенія – є власницею лофта та двох пентхаусів у центрі Москви. Нерухомість розташована у ЖК Art Residence. Це закритий житловий комплекс із внутрішнім двориком та підземним паркуванням. Вартість квартир – близько 500 млн рублів.

Нагадаємо, російські десантники пригрозили Шойгу заколотом на тлі масових зачисток. В іншому разі, військові погрожують залишити позиції на фронті.

Після так званого бунту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у РФ розпочалися масові чистки. Зокрема, російського воєначальника Суровікіна уже немає на фронті.

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