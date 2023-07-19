Дочери Шойгу оказались миллиардершами – расследование

Семья министра обороны РФ Сергея Шойгу является владелицей миллиардных активов, основные из которых – недвижимость – оформлены так, чтобы сам глава Минобороны мог не указывать их в своих декларациях.

Об этом стало известно по результатам крупного расследования российского проекта "Можем объяснить".

Квартиры и поместья семьи Шойгу

Расследователи сообщают, что таршая дочь министра обороны Юлия Шойгу, в частности, является владелицей двух квартир в центре Москвы общей площадью 210 кв. м. Стоимость этой недвижимости оценивается в 200 млн рублей (около 2,2 млн долл.). Жилье находится в ЖК Redside.

Одна из квартир семьи Шойгу в Москве. Фото: plgnmedia.io

"Официальные доходы никак не позволили бы дочери министра приобрести это дорогое жилье. Но она его и не покупала. Обе квартиры достались ей даром – причем так, чтобы это не отразилось на ее отчестве", – отмечают расследователи.

Схему купли-продажи расследователи разъяснили в материале.

По их данным, помогала воборудке сестра жены Сергея Шойгу – Елена Антипина. В 2021 году она передала квартиры своей сестре – Ирине Шойге. А через несколько месяцев и отписала жилье своей дочери и внучке (Дарье Кузовковой).

"Этот финт позволил министру обороны избежать декларирования 210-метровой недвижимости. Так семья Шойгу уже поступала в 2012 году, когда Ирина стала владелицей 218-метровой жилой площади на Мосфильмовской улице столицы, а затем передала ее дочери", – говорится в расследовании.

Журналисты выяснили, что Антипина хранит на своих счетах более 1,5 млрд рублей (около 16 млн долл.). При этом ее доходы и имущество вызывают вопросы.

Позже Антипина на неизвестные средства купила имение на Рублевке. А бизнесом родственница Шойгу занялась только в 2013 году. Тогда ее компании получили от подмосковных властей участок почти 56,8 га.

Сейчас свояченица Шойгу проживает в больших апартаментах одного из известных ЖК города. Стоимость жилья там составляет около 300 млн рублей (3,3 млн долл.).

Имения самого Шойгу

Сам министр обороны РФ имеет в собственности участок на Рублевке. Там построено несколько домов (в декларациях Шойгу указывал, что, кроме жилого дома, это гараж и мастерская). Стоимость только земли во владениях Шойгу оценивалась в 200 млн рублей (около 2,2 млн долларов).

Одно из поместий Шойгу. Фото: plgnmedia.io

Согласно декларациям, у супругов Шойгу есть еще квартира 60 кв метров. На этом официальный список имущества семьи заканчивается.

Юлия Шойгу с мужем являются владельцами участка 1488 квадратных метров и 266-метрового дома в Подмосковье (549 тыс. долларов).

Сестра Юлии – Ксения – владелица лофта и двух пентхаусов в центре Москвы. Недвижимость находится в ЖК Art Residence. Это закрытый жилой комплекс с внутренним двориком и подземной парковкой. Стоимость квартир – около 500 млн рублей.

Напомним, российские десантники пригрозили Шойгу мятежом на фоне массовых зачисток. В противном случае, военные угрожают оставить позиции на фронте.

После так называемого бунта предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина в РФ начались массовые чистки. В частности, русского военачальника Суровикина уже нет на фронте.

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