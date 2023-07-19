В ГУР назвали задачу ЧВК "Вагнер" в Беларуси

По информации разведки, одна из задач передислокации "Вагнера" в Беларусь – это держать в напряжении Украину и оттягивать наши силы.

Передислокация боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларусь никак не влияет на ситуацию в Украине.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, передает FREEДОМ.

Информация отслеживается и оценка в последнее время не изменилась. нет, этого не будет, и такой информации нет". То же происходит с ЧВК "Вагнер", – говорит Юсов.

По его словам, одна из задач передислокации "Вагнера" — постоянно держать в напряжении Украину, оттягивать силы и средства и пугать вторжением из Беларуси.

Также представитель ГУР подтвердил, что "вагнеровцы" передвигаются в Беларуси без оружия.

"Мы видим, что это длинные колонны – автомобили, транспорт. Но это не то, что существенно повлияет на ситуацию на фронте или создает сегодня дополнительные угрозы. Однако ситуация внимательно отслеживается", – отметил он.

По мнению представителя ГУР, для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "Вагнер" стала еще одним источником прибыли.

"Для Лукашенко это еще один источник дохода, связанный с Россией, поскольку ЧВК "Вагнер" остается богатой и разветвленной корпорацией с разными элементами доходов во всем мире, в том числе в Африке… И поскольку конфликт Пригожина и Шойгу не окончен, и этот ситуация продолжается, то для Лукашенко здесь, безусловно, как игрока, позиция улучшилась", – подытожил представитель ГУР.

Напомним, что первая большая колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь в субботу, 15 июля.

Сегодня, 19 июля, в Беларусь прибыла уже шестая колонна "вагнеровцев".

По информации министра обороны Литвы, "Вагнер" прибыл в Беларусь без оружия. Боевики якобы разоружены в России, у них собрали боеприпасы и тяжелое вооружение.

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