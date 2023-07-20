В Білорусі сталася сутичка між "вагнерівцями та прикордонниками РБ

Сутичка сталася під час проведення "вагнерівцями" розвідки місцевості поблизу населеного пункту Дятлик, що поблизу кордону з Україною.

У Гомельській області Білорусі сталася сутичка між місцевими прикордонникам та терористами з ПВК “Вагнер”, яких депортували з рф.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, за повідомленнями місцевого підпілля в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп “Вагнер”.

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Терористи вже 19 липня провели рекогностування (розвідку місцевості) поблизу населеного пункту Дятлик, що поблизу кордону з Україною. В ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками РБ, останні відійшли і не “перешкоджали” роботі вагнерівців.

Зазначимо, екстрадовані злочинці з ПВК “Вагнер” почали навчання особового складу збройних сил Білорусі. Таким чином фактично армія Білорусі переймає досвід терористів та вбивць.

Нагадаємо, з'явилися супутникові фото, які свідчать про те, що на базу "Вагнера" в Білорусі прибули 300 одиниць техніки.

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