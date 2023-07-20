В Беларуси произошла стычка между "вагнеровцами" и пограничниками РБ

Стычка произошла во время проведения "вагнеровцами" разведки местности возле населенного пункта Дятлик, расположенного рядом с границей с Украиной.

В Гомельской области Беларуси произошла стычка между местными пограничниками и террористами из ЧВК "Вагнер", которых депортировали из России.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, по сообщениям местного подполья в районе города Наровля Гомельской области, началось обустройство помещений для размещения передовых групп "Вагнер".

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"Террористы уже 19 июля провели рекогностирование (разведку местности) возле населенного пункта Дятлик, расположенного рядом с границей с Украиной. В ходе этих действий произошла стычка между наемниками и пограничниками РБ, последние отошли и не препятствовали работе вагнеровцев", - говорится в сообщении ЦНС.

Отметим, экстрадированные преступники из ПИК "Вагнер" начали обучение личному составу вооруженных сил Беларуси. Таким образом, фактически армия Беларуси перенимает опыт террористов и убийц.

Напомним, появились спутниковые фото, свидетельствующие о том, что на базу "Вагнера" в Беларусь прибыли 300 единиц техники.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Колонны "вагнеровцев" едут в Беларусь с таинственным грузом! Что происходит?!"