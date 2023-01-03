На півночі Криму пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму вдень 3 січня пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У пабліках публікують фотограції, на яких нібито видно сліди, які залишаються після роботи протиповітряної оборони. Російсько-окупаційна влада ніяк не прокоментувала інформацію про вибухи.

Зауважимо, росіяни та колаборанти в анексованому Криму тривожні. Там панує дуже напружена атмосфера, панічні настрої посилюються з кожним днем.

Окупанти готуються до оборони півострова. Про це свідчать супутникові кадри. На них видно рови, які з’явилися біля перешийків на південь від Армянська та Суворового. А 22 грудня в окупованому Криму помітили український прапор, який майорів у селі Міжводне Чорноморського району.

Колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня 2023 року, за умови надання Заходом обіцяної допомоги та антиросійських санкцій у дії.