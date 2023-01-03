На севере Крыма раздались взрывы

Во временно оккупированном Джанкое на севере Крыма днем 3 января прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В пабликах публикуют фотограции, на которых якобы видны на небе следы, остающиеся после работы противовоздушной обороны. Российско-оккупационные власти никак не прокомментировали информацию о взрывах.

Заметим, россияне и коллаборанты в аннексированном Крыму тревожны. Там царит очень напряженная атмосфера, панические настроения усиливаются с каждым днем.

оккупанты готовятся к обороне полуострова. Об этом свидетельствуют спутниковые кадры. На них видны рвы, появившиеся у перешейков к югу от Армянска и Суворового. А 22 декабря в оккупированном Крыму заметили украинский флаг, развевающийся в селе Межводное Черноморского района.

Бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Годжес считает, что Украина освободит оккупированный Россией Крым до конца августа 2023 года, при условии оказания Западом обещанной помощи и антироссийских санкций в действии.

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