"Энергоатом" отключил один из энергоблоков АЭС: что произошло

"Энергоатом" вывел один из энергоблоков атомной электростанции на плановый капитальный ремонт. В ближайшее время в энергосистеме Украины на подконтрольной территории будут работать восемь энергоблоков АЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня, 3 января 2023, один из энергоблоков ГП НАЭК "Энергоатом" для обеспечения ядерной и радиационной безопасности по условиям лицензии выводится в плановый капитальный ремонт, который осуществляют раз в четыре года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при ремонте осуществляются полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, предупредительный ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива.

В "Энергоатоме" отмечают, что все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, а включение блокируют российские оккупанты. Пока ЗАЭС потребляет электроэнергию на собственные потребности от энергосистемы Украины.

Напомним, в Украине по состоянию на 11:00 3 января благодаря теплой и солнечной погоде потребление электроэнергии снижено, а производство повышено, поэтому ограничения не применяются. Однако с 14:00 начали планово выключать свет.

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