"Енергоатом" відключив один із енергоблоків АЕС: що сталося

В енергосистемі залишилося вісім енергоблоків.

"Енергоатом" вивів один із енергоблоків атомної електростанції на плановий капітальний ремонт. Найближчим часом в енергосистемі України на підконтрольній території буде працювати вісім енергоблоків АЕС.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Сьогодні, 3 січня 2023 року, один із енергоблоків ДП НАЕК "Енергоатом" для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки за умовами ліцензії виводиться у плановий капітальний ремонт, який здійснюють раз на чотири роки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що піід час ремонту здійснюються повне вивантаження активної зони реактора, контроль цілісності корпусу реактора автоматичним маніпулятором, попереджувальний ремонт обладнання, вивезення відпрацьованого та завантаження свіжого ядерного палива.

В "Енергоатомі" зауважують, що всі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинено, а включення блокують російські окупанти. Наразі ЗАЕС споживає електроенергію на власні потреби від енергосистеми України.

Нагадаємо, в Україні станом на 11:00 3 січня завдяки теплій та сонячній погоді споживання електроенергії знижене, а виробництво підвищене, тому обмеження не застосовуються. Однак від 14:00 почали планово вимикати світло.

Читайте також: