Окупанти під час відступу з Берислава підірвали електростанцію – Резніков

Росіяни продовжують руйнувати цивільні об'єкти та інфраструктуру України.
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що російські солдати підірвали електростанцію у Бериславі на Херсонщині.
Про це він написав у Twitter.
"У Бериславі (Херсонська область) росіяни відступили та навмисне підірвали електростанцію", - йдеться у дописі.
Резніков також наголосив, що знищення об'єктів критичної інфраструктури – терористичний акт, але це не зупиняє російських загарбників.
Звільнення Берислава та постійні обстріли Херсонщини
У листопаді Збройні сили України деокупували Бериславський район Херсонської області. Проте у звільненому районі заміновані практично всі об’єкти критичної інфраструктури. Вибухонебезпечні предмети окупанти залишили у медичних закладах, житлових будинках та лісосмугах.
Російські загарбники після втечі продовжують щоденні обстріли Херсона та області.
Так, напередодні Різдва російські терористи масовано обстріляли центр Херсона – щонайменше 7 людей загинуло, 58 – поранені, з них 18 – у тяжкому стані.
Зранку 2 січня росіяни атакували центр Берислава – обстріляли міський ринок. Ймовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки.
Загалом минулої доби окупанти обстріляли територію Херсонщини 79 разів. Росіяни вбили двох людей і поранили ще дев'ятьох.
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