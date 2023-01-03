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Окупанти під час відступу з Берислава підірвали електростанцію – Резніков

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Окупанти під час відступу з Берислава підірвали електростанцію – Резніков

Росіяни продовжують руйнувати цивільні об'єкти та інфраструктуру України.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що російські солдати підірвали електростанцію у Бериславі на Херсонщині. 

Про це він написав у Twitter

"У Бериславі (Херсонська область) росіяни відступили та навмисне підірвали електростанцію", - йдеться у дописі.

Резніков також наголосив, що знищення об'єктів критичної інфраструктури – терористичний акт, але це не зупиняє російських загарбників.

Звільнення Берислава та постійні обстріли Херсонщини

У листопаді Збройні сили України деокупували Бериславський район Херсонської області. Проте у звільненому районі заміновані практично всі об’єкти критичної інфраструктури. Вибухонебезпечні предмети окупанти залишили у медичних закладах, житлових будинках та лісосмугах.

Російські загарбники після втечі продовжують щоденні обстріли Херсона та області.

Так, напередодні Різдва російські терористи масовано обстріляли центр Херсона – щонайменше 7 людей загинуло, 58 – поранені, з них 18 – у тяжкому стані. 

Зранку 2 січня росіяни атакували центр Берислава – обстріляли міський ринок. Ймовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки.

Загалом минулої доби окупанти обстріляли територію Херсонщини 79 разів. Росіяни вбили двох людей і поранили ще дев'ятьох.

Берислав під обстрілами: триває термінова евакуація поранених

Берислав під обстрілами: триває термінова евакуація поранених

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Дата публікації
Перегляди
1196
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