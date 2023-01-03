В Україні з 14:00 почнуть вимикати електроенергію - "Укренерго"

До 14:00 в Україні обмеження не застосовували.

В Україні станом на 11:00 3 січня завдяки теплій та сонячній погоді споживання електроенергії знижене, а виробництво підвищене, тому обмеження не застосовуються. Однак з 14:00 почнуть планово вимикати світло.

На вечір в "Укренерго" прогнозують поступове зростання споживання.

"Тому диспетчерський центр довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі", - пояснили в національній енергетичній компанії.

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Українців закликають розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово.

В "Укренерго" також повідомили, що російська армія знову завдала ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни. Унаслідок атаки є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових.

Нагадаємо, у Києві у вівторок, 3 січня, застосовуються екстрені відключення світла. Тим часом Київська область повністю забезпечена електроенергією, відключень немає.

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