Росіяни риють траншеї на півночі Криму: супутникове відео

Позиції ворог побудував протягом останнього місяця.
Російські окупанти у тимчасово анексованому Криму криють траншеї. Зокрема, рови з’явилися біля перешийків на південь від Армянська та Суворового.
Про це свідчать відео OSINT-аналітика Бреді Ефріка.
"На останніх супутникових знімках видно траншеї, побудовані російськими військами на півночі Криму. Ці позиції були побудовані протягом останнього місяця і знаходяться приблизно за 10 км від Херсонської області", - йдеться у дописі Ефріка.
Trenches built by Russian forces in northern Crimea are visible in recent satellite imagery.— Brady Africk (@bradyafr) January 2, 2023
These positions were constructed over the past month and are about 10 kilometers from Kherson Oblast. pic.twitter.com/4C9AI3wrO3
Нагадаємо, екскомандувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня 2023 року. Втім, за умови надання Заходом обіцяної допомоги та антиросійських санкцій у дії.
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