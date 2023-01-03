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Росіяни риють траншеї на півночі Криму: супутникове відео

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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1361
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Росіяни риють траншеї на півночі Криму: супутникове відео

Ілюстративне фото.

Позиції ворог побудував протягом останнього місяця.

Російські окупанти у тимчасово анексованому Криму криють траншеї. Зокрема, рови з’явилися біля перешийків на південь від Армянська та Суворового.

Про це свідчать  відео OSINT-аналітика Бреді Ефріка.

"На останніх супутникових знімках видно траншеї, побудовані російськими військами на півночі Криму. Ці позиції були побудовані протягом останнього місяця і знаходяться приблизно за 10 км  від Херсонської області", - йдеться у дописі Ефріка.

Нагадаємо, екскомандувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня 2023 року. Втім, за умови надання Заходом обіцяної допомоги та антиросійських санкцій у дії.

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Перегляди
1361
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