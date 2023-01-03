Росіяни риють траншеї на півночі Криму: супутникове відео

Російські окупанти у тимчасово анексованому Криму криють траншеї. Зокрема, рови з’явилися біля перешийків на південь від Армянська та Суворового.

Про це свідчать відео OSINT-аналітика Бреді Ефріка.

"На останніх супутникових знімках видно траншеї, побудовані російськими військами на півночі Криму. Ці позиції були побудовані протягом останнього місяця і знаходяться приблизно за 10 км від Херсонської області", - йдеться у дописі Ефріка.

Trenches built by Russian forces in northern Crimea are visible in recent satellite imagery.



These positions were constructed over the past month and are about 10 kilometers from Kherson Oblast. pic.twitter.com/4C9AI3wrO3 — Brady Africk (@bradyafr) January 2, 2023

Нагадаємо, екскомандувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня 2023 року. Втім, за умови надання Заходом обіцяної допомоги та антиросійських санкцій у дії.

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