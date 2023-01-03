Россияне роют траншеи на севере Крыма: спутниковое видео

Российские кафиры во временно аннексированном Крыму кроют траншеи. В частности, рвы появились у перешейков к югу от Армянска и Суворового.

Об этом свидетельствуют видео OSINT-аналитика Брэди Эфрика.

"На последних спутниковых снимках видны траншеи, построенные российскими войсками на севере Крыма. Эти позиции были построены в течение последнего месяца и находятся примерно в 10 км от Херсонской области", — говорится в сообщении Эфрика.

Trenches построили российские силы в северной Crimea, которые могут быть помещены в современный satelite imagery.



Эти позиции были сконструированы над pastю месяц и есть около 10 километров от Kherson Oblast. pic.twitter.com/4C9AI3wrO3 — Brady Africk (@bradyafr) January 2, 2023

Напомним, экскомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес считает, что Украина уволит оккупированный Россией Крым до конца августа 2023 года. Впрочем, при оказании Западом обещанной помощи и антироссийских санкций в действии.

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