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Россияне роют траншеи на севере Крыма: спутниковое видео

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
909
Время на прочтение
1 мин
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Россияне роют траншеи на севере Крыма: спутниковое видео

Иллюстративная фотография.

Позиции враг построил за последний месяц.

Российские кафиры во временно аннексированном Крыму кроют траншеи. В частности, рвы появились у перешейков к югу от Армянска и Суворового.

Об этом свидетельствуют видео OSINT-аналитика Брэди Эфрика.

"На последних спутниковых снимках видны траншеи, построенные российскими войсками на севере Крыма. Эти позиции были построены в течение последнего месяца и находятся примерно в 10 км от Херсонской области", — говорится в сообщении Эфрика.

Напомним, экскомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес считает, что Украина уволит оккупированный Россией Крым до конца августа 2023 года. Впрочем, при оказании Западом обещанной помощи и антироссийских санкций в действии.

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Дата публикации
Просмотры
909
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