Россияне готовятся к новой ракетной атаке: когда она может случиться

Войска агрессорки России могут готовиться к новой ракетной атаке, но в ближайшие два-три дня удары врага не угрожают.

Об этом сообщила руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

В Черном море продолжается шторм. Именно поэтому, объяснила она, оккупантам трудно содержать большую корабельную группировку. Вот почему они находятся в пунктах базирования.

"Возможно, новой подготовки учитывая календарь и перспективы того же Рождества, мы осознаем возможность и вероятную подготовку к этим "скрепам" очередных. Но это достаточно не скоро будет, то есть еще 2-3 суток нам ракетная опасность нам такая критическая с моря не угрожает", — рассказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, врагом применима атака иранскими Shahed 136. В ночное время россияне могут их использовать.

Напомним, во время массированного обстрела Украины, 31 декабря, Россия впервые применила ракетоносители из Каспийского моря. Россиянам все труднее доставлять на Черноморское побережье свои запасы.

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