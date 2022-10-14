На Рівненщині змінено час комендантської години

На Рівненщині комендантської години тривати з 00:00 до 05:00.

Таке рішення прийняла Рада оборони області, - про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль

Воно починає діяти із понеділка, 17 жовтня.



Це питання винесли через колективні звернення власників бізнесу нашого регіону. В низці областей України вже прийнято рішення про скорочення тривалості комендантської години. Воно доцільне з економічної точки зору. Тож наша Рада оборони ухвалила його одноголосно.



Також скасували Наказ начальника Рівненської обласної військової адміністрації від 13 квітня 2022 року № 119 «Про встановлення обмежень щодо торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі».



"Нині критично важливо наповнювати бюджет усіма законними способами. Це кулі, це шоломи, це бронежилети для наших військових. «Економічний фронт» мусить підсилювати ЗСУ. Без цього перемога дається важкою ціною", - зауважив Віталій Коваль.

Скорочення комендантської години

Нагадаємо, що раніше у Вінницькій області скоротили комендантську годину. Вона триватиме від 00.00 до 05.00. У військовій адміністрації нагадали, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

Виняток — перейти в укриття під час сирени та наявність спецперепустки.

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