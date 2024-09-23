На Сумщині пролунало 150 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 54 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 150 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади.

Хотінська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів), мінометів (4 вибухи), здійснив пуск КАБ (3 вибухи).

Білопільська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (3 вибухи), FPV дронами (2 вибухи), скинули ВОГ з 2 БпЛА (9 вибухів) та КАБ (1 вибух).

Миколаївська громада: здійснено пуски КАБ (3 вибухи), артилерійський обстріл (2 вибухи).

Краснопільська громада: зафіксовано атаку FPV дроном (3 вибухи), артилерійський обстріл (5 вибухів), скидання ВОГ з 1 БпЛА (3 вибухи).

Великописарівська громада: відбулися атака FPV дронами (8 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (6 вибухів), артобстріл (4 вибухи).

Глухівська громада: завдано удари КАБ (2 вибухи).

Річківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).

Шалигинська громада: 18 мін скинули росіяни на територію громади.

Свеська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Есманьська громада: 11 мін скинув ворог на територію громади та здійснив атаку FPV дронами (2 вибухи).

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів).

Миропільська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (23 вибухи).

Новослобідська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі пролунав вибух.

Крім того, ми раніше інформували, що у ніч проти 22 вересня Росія атакувала Полтавщину.

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