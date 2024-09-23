В Сумской области раздалось 150 взрывов

За прошедшие сутки захватчики произвели 54 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 150 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская общины.

Хотинская община: враг бил из артиллерии (10 взрывов), минометов (4 взрыва), совершил пуск КАБ (3 взрыва).

Белопольское общество: россияне ударили из РСЗО (3 взрыва), FPV дронами (2 взрыва), сбросили ВОГ с 2 БпЛА (9 взрывов) и КАБ (1 взрыв).

Николаевская община: осуществлены пуски КАБ (3 взрыва), артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Краснопольское общество: зафиксирована атака FPV дроном (3 взрыва), артиллерийский обстрел (5 взрывов), сброс ВОГ с 1 БпЛА (3 взрыва).

Великописаревское общество: произошли атака FPV дронами (8 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), минометный обстрел (6 взрывов), артобстрел (4 взрыва).

Глуховское общество: нанесены удары КАБ (2 взрыва).

Речковское общество: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).

Шалыгинская община: 18 мин сбросили россияне на территорию общины.

Свеское общество: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Эсманьская община: 11 мин сбросил враг на территорию общины и совершил атаку FPV дронами (2 взрыва).

Середино-будская община: враг бил из минометов (13 взрывов).

Миропольская община: россияне ударили из РСЗО (23 взрыва).

Новослободская община: произведен артиллерийский обстрел (5 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе раздался взрыв.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ночь на 22 сентября Россия атаковала Полтавщину.

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