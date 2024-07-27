Наступ РФ: Кротевич оцінив результати окупантів

Війна – це низка помилок, і перемагає той, хто робить їх менше.

Сьогодні триває наступ росіян на Харківщині й Донеччині. На жаль, їм вдається застати нас зненацька.

Про це сказав начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич в інтерв'ю "УП".

"Як казала моя прабабуся: "Поки жарений петух в жопу не клюне, ми не спохватимося". Всі вже говорять: "Та наступати будуть". Я на зум виходив, з одним керівником області розмовляв. Він казав: "Який Харків, про що? У нас все готове, у нас всі готові". Мене тоді бомбануло. Скільки ще нам треба провалювати оборону, скільки нам ще треба наступів російських, щоб ми зрозуміли, що не можна недооцінювати ворога?", – емоційно висловився Кротевич.

У противника виходить нас застати зненацька, навіть коли це очевидно.

"Після полону я написав у Twitter, мені ця думка в Лефортово (в'язниця, у якій бійця утримували російські окупанти – ред.) прийшла, що війна – це низка помилок, і перемагає той, хто робить їх менше. Поки ми робимо менше помилок, це факт. Але через те, що в них ресурсу більше, все одно вони наступають. Нам треба вмикати голову", – закликає боєць.

Він додає, що нам потрібні розумні голови на керівних посадах.

Нагадаємо, ЗСУ можуть потрапити в котел під Торецьком в Донецькій області. Хоч окупантам наразі не вдалося прорватися, але армія РФ наступає далі.

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