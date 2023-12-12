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Нічна атака дронів: на Одещині сталися руйнування

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Нічна атака дронів: на Одещині сталися руйнування

Безпілотник. Фото: Сили оборони півдня.

Минулося без бертв.

Через атаку безпілотників Shahed вночі 12 грудня в Одеській області є пошкодження та руйнування будівель. Минулося без потерпілих.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

"На Одещині внаслідок ворожої агресії пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сили протиповітряної оборони знищили п'ять безпілотників  "Shahed-131/136": два на Одещині, по одному - в  Миколаївській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Нагадаємо, вночі 12 грудня армія РФ здійснила дронову атаку на Україну. Окупанти випустили 15 безпілотників. Сили ППО "приземлили" дев'ять БпЛА.

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