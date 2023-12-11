Якому знаку зодіаку пощастить 12 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 12 грудня?

День, коли треба забути про минуле, яким би привабливим – чи непривабливим – для нас воно не було, і йти вперед. Ще краще – саме сьогодні зробити важливий крок у цьому напрямку, тоді й увесь шлях виявиться успішним. Також, незважаючи на те, що день випадає на першу половину тижня, варто взяти вихідний і відпочити, виїхавши за місто – на природу. Свіже повітря позитивно вплине стан – як фізичний, так і моральний.

Телець

Тельцям зранку може здатися, що обставини для них складаються найнесприятливішим чином, але зірки наполегливо радять їм не робити поспішних і, як згодом виявиться, помилкових висновків. Вже пообіді їх потішить саме те, що спочатку засмутить: наприклад, вони не отримають проєкт, з яким майже одразу виникнуть серйозні проблеми. В житті кожного з представників знака ситуація програється по-своєму, але загальним залишиться одне: те, що здасться програшем, виявиться виграшем.

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