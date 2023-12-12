Ночная атака дронов: в Одесской области произошли разрушения

Из-за атаки беспилотников Shahed ночью 12 декабря в Одесской области повреждения и разрушения зданий. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

"На Одесщине в результате враждебной агрессии повреждения получили административные здания и технические помещения спортивного учреждения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников "Shahed-131/136": два в Одесской области, по одному — в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Напомним, ночью 12 декабря армия РФ совершила дроновую атаку на Украину. Оккупанты выпустили 15 беспилотников. Силы ПВО "приземлили" девять БПЛА.

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