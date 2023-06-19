Підрив ГЕС: на Херсонщині міліють акваторії місцевих нацпарків

Станом на понеділок, 19 червня, рівень води у Дніпрі на позначці "Херсон" спадає. Внаслідок підриву Каховської ГЕС триває обміління акваторії місцевих національних парків.

Про це повідомили у пресслужбі Міндовкілля.

Наразі зниження рівня води відбувається повільно - до 1 см за годину. Загалом Від 8 червня рівень води з 5,68 метра знизився на понад 4,89 м. Зараз він становить 0,79 м. До слова, до підриву греблі Каховської ГЕС рівень води у Дніпрі на позначці "Херсон" становив 0,31 метра.

Фахівці зазначають, що у районі природного парку "Нижньодніпровський" вода поступово сходить. Наразі середній рівень близько 0,8 м.



Також триває обміління акваторії у нацпарку "Великий Луг". У нацпарку "Кам'янська Січ" рівень знизився орієнтовно на 12 м.

Нагадаємо, станом на 18 червня відомо, що внаслідок підтоплень спричинених підривом Каховської ГЕС загинуло 16 осіб: 14 - на Херсонщині та 2 - на Миколаївщині. Зниклими безвісти вважається 31 особа.

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