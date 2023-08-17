Погода 18 серпня: в Україні тримається сильна спека

В регіонах буде сонячно.
У п'ятницю, 18 серпня, в Україні буде спекотно - до 33° тепла. Втім, короткочасні дощі будуть у Карпатському регіоні.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Дощитиме у п'ятницю лише у Карпатському регіоні. Там також місцями можливі грози. На решті території України опадів не передбачають.
Вночі стовпчики термометрів покажуть 15-20° тепла. Вдень на більшості території України повітря прогріється до +28-33°. Втім, у південній частині буде спека - до 35° тепла.
Погода в Києві
На Київщині 18 серпня опадів не прогнозують. Буде сонячно. Крім того, синоптики попереджають що від 1 до -20 серпня в регіоні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
В області температура повітря вночі становитиме +15-20°, а вдень - 28-33° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +17-19° тепла, вдень - 30-32°.
Нагадаємо, Укргідрометцентр повідомив, скільки протримається спека та якою буде погода на День Незалежності. Спекотно буде щонайменше до кінця тижня.
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