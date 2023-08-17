Погода 18 августа: в Украине держится сильная жара

В регионах будет солнечно.

В пятницу, 18 августа, в Украине будет жарко – до 33° тепла. Впрочем, кратковременные дожди будут в Карпатском регионе.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Дождь будет в пятницу только в Карпатском регионе. Там также местами возможны грозы. На остальной территории Украины осадки не предусматриваются.

Ночью столбики термометров покажут 15-20 тепла. Днем на большинстве территории Украины воздух прогреется до +28-33°. В южной части будет жара — до 35° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 18 августа. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 18 августа осадков не прогнозируют. Будет солнечно. Кроме того, синоптики предупреждают, что с 1 по -20 августа в регионе будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В области температура воздуха ночью будет +15-20°, а днем — 28-33° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут +17-19° тепла, днем – 30-32°.

Напомним, Укргидрометцентр сообщил, сколько продержится жара и какова погода на День Независимости. Жарко будет как минимум до конца недели.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Жара поражает! Украинцев предупредили о летнем аде!

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