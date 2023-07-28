Різдво тепер буде 25 грудня: Зеленський підписав закон

Президент підписав закон про перенесення Різдва та ще двох свят.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає перенесення дат святкування трьох державних свят: Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць України.

Про це йдеться у картці законопроєкту №9431.

Цей закон набере чинності від дня, наступного за днем його опублікування.

Відтепер Різдво Христове святкуватиметься 25 грудня, натомість 7 січня виключили з переліку святкових і вихідних днів.

Окрім того:

15 липня святкуватимуть День Української Державності (замість 28 липня), коли вшановують пам'ять державотворця Володимира Великого;

1 жовтня відзначатимуть День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня), яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

У пояснювальній записці законопроєкту вказувалося, що в умовах повномасштабної війни РФ проти України триває потужне відродження української нації.

Там також зазначалося, що українському народові тривалий час нав'язували російську ідеологію у майже всіх сферах життя, зокрема й стосовно дотримання юліанського календаря та святкування Різдва Христового 7 січня.

Нагадаємо:

Архієрейський собор ПЦУ 24 травня 2023 року в Києво-Печерській лаврі проголосував за зміну церковного календаря від 1 вересня цього ж року. Йдеться про перехід на новоюліанський календар, який передбачає інші дати святкування низки релігійних свят, аніж було досі:

святкування Різдва – 25 грудня

Покрови – 1 жовтня

святого Миколая – 6 грудня

Водохреща – 6 січня

водночас Великдень і Трійцю святуватимуть по-старому, тобто церковники вираховуватимуть дати вручну, як і раніше.