Рождество теперь будет 25 декабря: Зеленский подписал закон

Президент подписал закон о переносе Рождества и еще двух праздников.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий перенос дат празднования трех государственных праздников: Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины.
Об этом говорится в карточке законопроекта №9431.
Этот закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Отныне Рождество будет праздноваться 25 декабря, вместо этого 7 января исключили из перечня праздничных и выходных дней.
Кроме того:
- 15 июля будут праздновать День Украинской Государственности (вместо 28 июля), когда чтят память Владимира Великого;
- 1 октября будут отмечать День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября), которое связано с украинскими военными традициями в честь Дня Покрова Пресвятой Богородицы.
В пояснительной записке законопроекта указывалось, что в условиях полномасштабной войны РФ против Украины идет мощное возрождение украинской нации.
Там также отмечалось, что украинскому народу долгое время навязывали российскую идеологию во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января.
Напомним:
Архиерейский собор ПЦУ 24 мая 2023 года в Киево-Печерской лавре проголосовал за смену церковного календаря от 1 сентября этого же года. Речь идет о переходе на новоюлианский календарь, который предусматривает другие даты празднования ряда религиозных праздников, чем до сих пор:
- празднование Рождества – 25 декабря
- Покровы – 1 октября
- святого Николая – 6 декабря
- Крещение – 6 января
- в то же время Пасху и Троицу будут святить по старинке, то есть церковники будут высчитывать дать вручную по-прежнему.
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