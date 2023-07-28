Рождество теперь будет 25 декабря: Зеленский подписал закон

Президент подписал закон о переносе Рождества и еще двух праздников.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий перенос дат празднования трех государственных праздников: Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

Об этом говорится в карточке законопроекта №9431.

Этот закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Отныне Рождество будет праздноваться 25 декабря, вместо этого 7 января исключили из перечня праздничных и выходных дней.

Кроме того:

15 июля будут праздновать День Украинской Государственности (вместо 28 июля), когда чтят память Владимира Великого;

1 октября будут отмечать День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября), которое связано с украинскими военными традициями в честь Дня Покрова Пресвятой Богородицы.

В пояснительной записке законопроекта указывалось, что в условиях полномасштабной войны РФ против Украины идет мощное возрождение украинской нации.

Там также отмечалось, что украинскому народу долгое время навязывали российскую идеологию во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января.

Напомним:

Архиерейский собор ПЦУ 24 мая 2023 года в Киево-Печерской лавре проголосовал за смену церковного календаря от 1 сентября этого же года. Речь идет о переходе на новоюлианский календарь, который предусматривает другие даты празднования ряда религиозных праздников, чем до сих пор:

празднование Рождества – 25 декабря

Покровы – 1 октября

святого Николая – 6 декабря

Крещение – 6 января

в то же время Пасху и Троицу будут святить по старинке, то есть церковники будут высчитывать дать вручную по-прежнему.