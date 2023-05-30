ПЦУ переходит на новый стиль: митрополит объяснил преимущества для украинцев

По словам иерарха, некоторые украинцы, в том числе старшее поколение, пока затрудняются переходить на новый стиль.

Православная церковь Украины (ПЦУ) переходит на новый календарь, изменив дату празднования большинства религиозных праздников.

Зачем Церковь приняла такое решение и есть ли в нем преимущества украинцам, рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в интервью "Телеграфу".

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Драбинко объяснил, что календарный вопрос еще больше стал актуальным после того, как миллионы украинцев уехали в Европу, а там пользуются либо Новоюлианским (на такой календарь перешла ПЦУ), либо Григорианским календарем.

"И выходные дни, на то же Рождество, связаны именно с Новоюлианским календарем, фактически совпадающим с Григорианским. Возможность взять отпуск, пойти в храм помолиться именно в выходной день, не будет противоречить отныне духовной традиции ПЦУ", — пояснил митрополит.

Иерарх напомнил, что Новоюлианским календарем пользуются те православные церкви, которые признали автокефалию ПЦУ: Вселенский патриархат, Александрийский патриархат, Кипрская и Элладская церкви.

"То есть наши друзья, которые много лет живут по новому календарю, который более точен, чем тот, что был раньше", – отметил митрополит Александр.

Почему некоторые украинцы пока затрудняются отмечать праздники по новому стилю

По мнению иерарха, речь идет об определенной сакральности для старшего поколения, которому сложно принимать изменения.

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"Не надо забывать, что много лет, а то и несколько веков, церковный календарь старого стиля был формой самоидентификации православных украинцев, поскольку в западных регионах распространялась латинизация. И православность ассоциировалась с Юлианским календарем — старым стилем. Но сегодня диаметрально противоположная ситуация — соблюдение старого календаря – говорит о принадлежности к российской культуре", – подытожил митрополит Александр.

Напомним, что ПЦУ и УГКЦ переходят на новый календарь. Как после этого изменятся даты религиозных праздников, читайте в статье и смотрите инфографику по ссылке.

Ранее митрополит Епифаний заверил, что общины, желающие остаться на старом стиле, смогут это сделать.

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