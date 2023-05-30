В МИД Британии прокомментировали атаку дронов на Москву

Глава Министерства иностранных делВеликобритании Джеймс Клеверли заявил, что украинские военные могут использовать силу за пределами своих границ для того, чтобы оградить страну от захватчиков.

Об этом информирует Sky News.

Таким образом, Клеверли прокомментировал атаку дронов на Москву и то, имеет ли право Украина атаковать российскую территорию.

"Конечно, она (Украина – ред.) имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право использовать силу за пределами своих границ, чтобы взорвать способность России направлять силу на саму Украину", – сказал министр.

Он отметил, что военные цели даже за пределами страны являются частью самообороны Украины, поэтому она имеет полное право наносить соответствующие удары, в случае необходимости.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц осудил последние российские атаки по Украине в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским 30 мая.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский пропагандист Владимир Соловьев истерически отреагировал на атаку дронов по Москве.

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