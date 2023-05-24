Епифаний о новом календаре: "Со временем перейдут все"

Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний прокомментировал решение Архиерейского собора о переходе на Новоюлианский календарь.

Об этом передает "5 канал".

Епифаний уверен, что со временем все приходы перейдут на новый стиль, однако заверил, что никто никого принуждать не будет. Общины сами будут решать, по какому календарю им отмечать праздники.

"Со временем перейдут все на новый календарь, но добровольно, без всякого принуждения. Каждая община будет определяться. Но я убежден, что абсолютное большинство будет на новом календаре", – сказал Эпифаний.

Он сообщил, что большинство архиереев ПЦУ поддержали решение о переходе на новый календарь. Только один был против. Его имя Епифаний отказался называть.

"Абсолютное большинство – за. Один был против. У нас демократия, соборность. Каждый имел право высказать свою позицию, были определенные замечания. Но мы приняли взвешенное решение. Мы не будем принуждать общины, которые хотят остаться на старом стиле. Будет определенный переходный период. Мы не ограничивали и не ставили каких-то временных рамок. Каждая община, которая не перейдет со временем, получит возможность обдумать это решение", – отметил предстоятель ПЦУ,

По его словам, переход на новый календарь запланирован уже на 1 сентября, когда начинается новый церковный год.

Напомним, Новоюлианский календарь – усовершенствованная форма Юлианского календаря. Он практически совпадает с Григорианским. Только дата Пасхи будет высчитываться по-прежнему. Поэтому римо-католики и православные будут праздновать Пасху в разные дни.

Ранее сообщалось, что УГКЦ от 1 сентября 2023 г. внедряет новый календарь. Однако некоторые приходы могут по желанию пользоваться Юлианским календарем до 2025 года.