В Крыму снова раздаются взрывы

Жители Феодосии сообщают о взрывах на полуострове Крым.
Во временно оккупированной Феодосии в Крыму днем 24 мая раздался взрыв.
Об этом пишут люди в местных Telegram каналах.
"Сильный бабах в район Феодосии", - сообщают очевидцы.
Пока информации о причинах и обстоятельствах взрыва нет. Оккупационные власти не комментируют ситуацию.
Напомним, оккупационные "власти" внезапно закрыли Крымский мост.
Читайте также:
- В Крыму оккупанты "национализировали" квартиру Зеленской и здание крымскотатарского Меджлиса
- Над Черным морем летает разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk
- "Все казалось невозможным": Скабеева паникует из-за атаки на Белгородскую область