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В Крыму снова раздаются взрывы

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
5097
Время на прочтение
1 мин
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В Крыму снова раздаются взрывы

В Крыму снова раздаются взрывы. / Фото: Associated Press

Жители Феодосии сообщают о взрывах на полуострове Крым.

Во временно оккупированной Феодосии в Крыму днем 24 мая раздался взрыв.

Об этом пишут люди в местных Telegram каналах.

"Сильный бабах в район Феодосии", - сообщают очевидцы.

Пока информации о причинах и обстоятельствах взрыва нет. Оккупационные власти не комментируют ситуацию.

Напомним, оккупационные "власти" внезапно закрыли Крымский мост.

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Дата публикации
Просмотры
5097
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