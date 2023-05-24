В Крыму снова раздаются взрывы

Жители Феодосии сообщают о взрывах на полуострове Крым.

Во временно оккупированной Феодосии в Крыму днем 24 мая раздался взрыв.

Об этом пишут люди в местных Telegram каналах.

"Сильный бабах в район Феодосии", - сообщают очевидцы.

Пока информации о причинах и обстоятельствах взрыва нет. Оккупационные власти не комментируют ситуацию.

Напомним, оккупационные "власти" внезапно закрыли Крымский мост.

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