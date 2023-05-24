Над Черным морем летает разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk

В среду, 24 мая, над Черным морем был замечен американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk (Forte10).

Об этом свидетельствует мониторинговый ресурс Flightradar24, отслеживающий движение самолетов и БПЛА в реальном времени.

Согласно информации, обнародованной на сайте ресурса, беспилотник слетел утром с авиабазы НАТО "Сигонелла" на Сицилии, пролетел Ионийское и Эгейское моря и направился к Черному морю. По состоянию на 13:55 разведывательный дрон по-прежнему летает над морем, кружа напротив оккупированного Крыма.

Что известно о RQ-4 Global Hawk

RQ-4 Global Hawk – стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Он может патрулировать в течение 30 часов в высоте до 18 000 метров. Стоимость единицы оценивается в 140 миллионов долларов, час полета стоит 31 000 долларов.

По информации Википедии, RQ-4 Global Hawk американских ВВС несколько раз совершали полеты вдоль линии разграничения сторон на Донбассе и вблизи оккупированного Крыма.

Над Черным морем был замечен беспилотник США RQ-4 Global Hawk. ФОТО: сундуки

Напомним, ночью 24 мая был якобы атакован беспилотниками российский разведывательный корабль "Иван Хурс". По неподтвержденной информации, это произошло после прохождения Босфорского пролива. Он является одним из самых современных кораблей во флоте РФ.

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