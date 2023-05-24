В России снова произошел "прорыв границ": на этот раз со стороны так называемой "ДНР"

В России заявили об очередной попытке прорваться через границу уже якобы с территории так называемой ДНР.

Неизвестный мужчина со взрывчаткой пытался прорваться через КПП "Весело-Вознесенка" в Ростовской области РФ.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

Отмечается, что накануне, 23 мая, мужчина перелез через забор и побежал по лесу в сторону хутора Максимов. Инцидент произошел около 19:00. Неизвестный пытался проникнуть на территорию России со стороны непризнанной ДНР.

Поднятый по тревоге отряд пограничников попытался догнать мужчину, но как только они приблизились, тот якобы взорвал себя и погиб.

Личность и мотивы перебежчика будут устанавливаться российскими следователями, сейчас они работают на месте.

Напомним, в Белгородскую область 22 мая зашли добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Своей целью они назвали создание демилитаризованной зоны вдоль российско-украинской границы и освобождение РФ от путинского режима.

Впоследствии в России заявили, что пункт пропуска "Грайворон" на Белгородщине якобы уже возвращен под контроль российских пограничников.

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