Жена миллионера назвала 5 худших вещей в браке с богачом - видео

Женщина рассказала о худших вещах в браке с миллионером, в том числе о необходимости всегда выглядеть хорошо, постоянно путешествовать и невозможности водить машину.

Линда Андраде, которая в браке с миллионером и называет себя "настоящей дубайской домохозяйкой", рассказала о проблемах богатой жены.

23-летняя девушка опубликовала в TikTok видео, где поделилась, как ей, пожалуй, надоело, что "еда всегда — это шоу", муж покупает ей "слишком много вещей" и что она "боится ограбления". Также Андраде смущает, что все женщины хотят ее мужа.

Кроме того, Линда отметила, что ей необходимо всегда выглядеть хорошо, постоянно путешествовать. А вот относительно запретов, то богатый любимый не позволяет избраннице садиться за руль. Свой ролик она сопроводила короткими клипами со своими роскошными дизайнерскими сумками, блестящими украшениями Cartier и Van Cleef и путешествиями.

Этот ролик собрал более 11 миллионов просмотров и 12 тысяч комментариев. Несмотря на опасения блогерши, пользователи социальных сетей, похоже, мало посочувствовали Линде.

Прекрати жаловаться, отдай мне свою жизнь, если ты этого не хочешь

Как ты можешь быть такой неблагодарной?

Не смей жаловаться на это

Какая напряженная девочка, я займу твое место

Ты живешь в Дубае, никто не собирается тебя грабить, здесь половина Дубая богаче тебя, так что расслабься

Напомним, тренер по свиданиям назвал пять "нелогичных" признаков того, что вы очень привлекательный человек. Он отметил, что одна из них – то, что вы редко получаете комплименты.

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