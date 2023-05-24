Шойгу отреагировал на события в Белгородской области

Министр пригрозил, что будет реагировать "крайне жестко".

Российский министр обороны Сергей Шойгу отреагировал на прорыв "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области. Мол, будет "крайне жестко и оперативно" реагировать на подобные атаки.

Об этом говорится в заявлении, пишут российские средства массовой пропаганды.

Министр страны-агрессорки назвал эти действия терактом. Кроме того, по его словам, в Белгородской области якобы ликвидировано 70 "украинских националистов", а также автомобильную и бронетанковую технику.

"При контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где продолжался огонь до полной ликвидации", — заявил Шойгу.

Напомним, в Белгородскую область РФ 22 мая зашли добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Своей целью они назвали освобождение России от диктаторского режима и создание демилитаризованной зоны вдоль российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники пишет, что украинские военные защищали границу и не участвовали в рейде в Белгородской области. Ответственность на себя приняли члены легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса – граждане РФ, действующие на территории страны-агрессорки.

Читайте также.

Контролируют уже 40 километров Белгородщины: новости от РДК