Украина скоро получит 110 танков Leopard 1A5 – посол Украины в Германии

В Украине с помощью германской техники будут уничтожать российских оккупантов.

Украинские военные в скором времени получат более сотни немецких танков Leopard.

Об этом на своей странице в соцсети написал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Так, посол обнародовал кадры, на которых видна немецкая тяжелая техника в полной боевой готовности. Именно эти танки в скором времени отправятся в Украину, где будут уничтожать российских оккупантов.

"110 Leopard 1A5. Скоро", – написал посол.

Фото: Скриншот

Что известно о танках 1A5

Leopard 1A5 является модернизированной версией немецкого среднего танка Leopard 1, введенного в эксплуатацию в 1965 году. Leopard 1A5 был разработан и выпущен в 1980-х годах.

Основные изменения, внесенные в Leopard 1A5, включают улучшение бронепроницаемой защиты, обновленную систему управления огнем и улучшенную мобильность. Версия Leopard 1A5 также имеет модернизированный 105-мм гладкоствольный пушечный артиллерийский комплекс, обеспечивающий большую точность и максимальную дальность выстрелу.

У Leopard 1A5 увеличен уровень защиты, включая дополнительную броню и активные системы защиты. Он также оснащен системой управления огнем с использованием современных электронных приборов, таких как лазерные дальномеры и планшеты.

Напомним, что Германия выступила за то, чтобы передать Украине ракеты Taurus. С дальностью 500 км, они могут бить по врагу далеко за линией фронта.

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