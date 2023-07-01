Також запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їх буквено-цифрової комбінації (вартістю 9 грн/доба).

В Україні водіям дозволили обирати номерні знаки під час реєстрації автівки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ із посиланням на відповідне рішення уряду.

Документ спрямований на приведення актів уряду у відповідність зі змінами до закону України про дорожній рух та впровадженням пов’язаних із цими змінами нових послуг.

Під час державної реєстрації авто (за бажанням особи) надаватиметься право вибору номерного знаку (або його буквено-цифрову комбінацію) з подальшим виготовленням у спеціалізованих суб’єктів господарювання.

Також запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їх буквено-цифрової комбінації (вартістю 9 грн/доба).

Окрім того, встановлюється вартість обрання бажаної буквено-цифрової комбінації при реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу (у розмірі 300 грн, окрім платних номерних знаків).

"Реалізація акту забезпечить додаткову гнучкість та варіативність в процесах надання заявникам адміністративних послуг, що пов’язані із державною реєстрацією (перереєстрацією) транспортних засобів", - пояснили у департаменті комунікації МВС України.

Нагадаємо, у Києві працівник СТО продав автівку після відмови власника сплачувати за ремонт.

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