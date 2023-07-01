В Украине водителям разрешили выбирать номерные знаки при регистрации автомобиля

Также вводится возможность бронирования номерных знаков или буквенно-цифровой комбинации (стоимостью 9 грн/сутки).

В Украине водителям разрешили выбирать номерные знаки во время регистрации автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел со ссылкой на соответствующее решение правительства.

Документ направлен на приведение актов правительства в соответствие с изменениями в закон Украины о дорожном движении и внедрением связанных с этими изменениями новых услуг.

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При государственной регистрации авто (по желанию лица) будет предоставляться право выбора номерного знака (или его буквенно-цифровая комбинация) с последующим изготовлением у специализированных субъектов хозяйствования.

Также вводится возможность бронирования номерных знаков или буквенно-цифровой комбинации (стоимостью 9 грн/сутки).

Кроме того, устанавливается стоимость избрания желаемой буквенно-цифровой комбинации при регистрации (перерегистрации) транспортного средства (в размере 300 грн., кроме платных номерных знаков).

"Реализация акта обеспечит дополнительную гибкость и вариативность в процессах предоставления заявителям административных услуг, связанных с государственной регистрацией (перерегистрацией) транспортных средств", — пояснили в департаменте коммуникации МВД Украины.

Напомним, в Киеве работник СТО продал автомобиль после отказа владельца платить за ремонт.

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