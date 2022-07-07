Що ще не пізно посадити на городі в середині липня: зелень, овочі, бобові

Липень - середина літа. Хоча головні роботи на городі вже зроблені, є багато культур, як можна і потрібно висаджувати в липні та навіть в серпні. Розповідаємо в матеріалі ТСН.ua які культури висаджувати в липні, в кінці літа і як це краще зробити, щоб отримати гарний врожай.

Як посіяти салатні культури влітку

В першу чергу, можна висаджувати найрізноманітніші салатні культури - салат, латук, крес-салат, рукола. Саме ці культури починають висівати ранньою. весною, адже вони холодостійкі, насіння їх сходить вже при 6-8 С, а сходи легко переносять останні заморозки. Так само добре вони будуть рости літом і восени. Щоб мати зелень, насіння можна висівати кожні два тижні. Збирати врожай можна на будь-якій стадії, максимальна кількість зелені крес-салату, наприклад, можна отримати при серпневих посівах.

При посіві потрібно вибирати сорти салатів, серед них є весняні, літні та осінні. Саме літні та осінні найкраще перенесуть липневу спеку. При липневому посіві, особливо, якщо літо жарке важливо підтримувати потрібний полив. Інакше при нестачі вологи салати починають гірчити.

Як висіяти кріп у липні

Кріп так само можна висівати від весни кожні 10-15 днів аж до осені. Найкраще він росте на добре розпушених родючих ґрунтах із гарним освітленням. Ростки кропу з'являються через 13-18 діб після посіву, рослини розвиваються дуже швидко. А якщо насіння перед посівом 2-3 дні вимочити у воді, сходи з'являться швидше. Літом кріп треба добре поливати, тому що при нестачі вологи листя кропу, як і у салату, дрібнішають і грубіють.

Вирощування шпинату у липні

Майже весь час, як тільки почне танути сніг, можна сіяти та шпинат. З березня по липень шпинат сіють для використання зрілого листя, до середини серпня – заради молодого. Посів проводять з інтервалом 20-30 днів. Для липня вибирають сорти, стійкі до стеблування. Їх насіння висівають з кінця липня до середини серпня, щоб рослини до морозів встигли утворити невелику розетку листя.

Як посадити буряк влітку

Спеціалісти радять висаджувати буряк тричі за сезон. Навесні – для літнього споживання; у червні - для отримання великих коренеплодів, призначених для зимового зберігання, і у липні, якраз щоб мати й молоді буряки восени. Щоб прискорити ріст буряків, його варто посадити на вузьких грядках, так буряк росте швидко, крім того, вирощування через розсаду скорочує термін дозрівання коренеплодів.

Квасоля - посадка в липні

На початку липня також можна ще раз посіяти кущову квасолю ранньостиглих сортів. Навіть якщо погода завадить отримати добрий урожай ніжних стручків, квасоля, як і інші бобові, – чудовий сидерат.

Яку капусту можна посадити в липні

Садити капусту в липні також можна без втрати врожаю. Головне при цьому - правильно підібрати сорт і чітко слідувати рекомендаціям по догляду.Кращим варіантом для липневої посадки є ранні сорти, термін дозрівання яких після висадки становить не більше 45-55 доби. Різновиди з більш тривалим вегетаційним періодом влітку садять тільки в південних регіонах, де тепло восени тримається довше.

У число найбільш популярних видів капусти, придатних для висадки у середині липня підходить східні культури - пекінська та китайська.

Відомо кілька різновидів східної капусти: китайська, яка не утворює качана, пекінська качанна (качани овальної та округлої форми) та напівкачанна. Усі вони мають відносно короткий період вегетації. У ранніх сортів він становить 50-60 днів, що дозволяє отримати за один сезон два врожаї. Але при вирощуванні пекінської та китайської капусти слід враховувати її чутливість до тривалості світлового дня. Якщо день короткий – 12–14 годин, то відбувається зростання листя та зав'язування качана. При тривалішому освітленні – 16–18 годин – починається незворотне формування квітконоса і, як наслідок, повністю втрачається врожай.

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