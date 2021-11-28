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Що робити, якщо вам діагностували ВІЛ: поради

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Що робити, якщо вам діагностували ВІЛ: поради

Pexels

Якщо вам діагностували ВІЛ — вам варто змінити свій сценарій життя, приймати ліки й жити далі.

Від моменту інфікування ВІЛом до вираження симптомів СНІДу може пройти понад 10 років. Тестування — єдиний шлях виявити проблему.

Про це пише "Центр громадського здоров'я" у Telegram-каналі. 

  • ВІЛ не передається при поцілунку, кашлі і чханні.
  • Інфікуватися вірусом через побутові предмети — посуд, одяг, телефон, унітаз тощо — неможливо.
  • Ані комахи, ані тварини не можуть переносити вірус імунодефіциту.
  • Будь-який сексуальний контакт без презерватива (анальний, вагінальний, оральний) може стати причиною зараження.
  • Будь-які інструменти, які багаторазово використовують для ін’єкцій, пірсингу, татуювання, можуть стати причиною інфікування. Переконайтеся, що майстер простерилізував інструменти.
  • ВІЛ передається під час вагітності та пологів, під час грудного вигодовування від ВІЛ-інфікованої жінки до дитини, якщо не вживати профілактичні засоби.

Що ж робити, якщо вам діагностували ВІЛ?

  1. Не панікувати, а звернутися до свого лікаря, стати на облік та розпочати лікування.
  2. Повідомити всіх своїх партнерів, з якими ви мали статеві та інші контакти, та порекомендувати пройти тест на ВІЛ. 
  3. Протестуватися на вірусні гепатити B та С. У них схожі шляхи передачі, але якщо у вас ВІЛ, ці захворювання є особливо небезпечними для вашого життя.
  4. Якщо вам діагностували ВІЛ — вам варто змінити свій сценарій життя, приймати ліки й жити далі.

ВІЛ — не вирок. Мільйони людей по всьому світу живуть із ним повноцінним життям. Це можливо лише за двох умов — своєчасне виявлення хвороби та систематичне вживання ліків. 

"Ми закликаємо вас відповідально ставитися до свого здоров’я та здоров’я своїх близьких. Тестуйтеся і бережіть себе", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в ООН висловили сподівання, що до 2030 року людству вдасться подолати СНІД.

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