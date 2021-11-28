Що робити, якщо вам діагностували ВІЛ: поради

Що робити, якщо вам діагностували ВІЛ: поради

Якщо вам діагностували ВІЛ — вам варто змінити свій сценарій життя, приймати ліки й жити далі.

Від моменту інфікування ВІЛом до вираження симптомів СНІДу може пройти понад 10 років. Тестування — єдиний шлях виявити проблему.

Про це пише "Центр громадського здоров'я" у Telegram-каналі.

ВІЛ не передається при поцілунку, кашлі і чханні.

Інфікуватися вірусом через побутові предмети — посуд, одяг, телефон, унітаз тощо — неможливо.

Ані комахи, ані тварини не можуть переносити вірус імунодефіциту.

Будь-який сексуальний контакт без презерватива (анальний, вагінальний, оральний) може стати причиною зараження.

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Будь-які інструменти, які багаторазово використовують для ін’єкцій, пірсингу, татуювання, можуть стати причиною інфікування. Переконайтеся, що майстер простерилізував інструменти.

ВІЛ передається під час вагітності та пологів, під час грудного вигодовування від ВІЛ-інфікованої жінки до дитини, якщо не вживати профілактичні засоби.

Що ж робити, якщо вам діагностували ВІЛ?

Не панікувати, а звернутися до свого лікаря, стати на облік та розпочати лікування. Повідомити всіх своїх партнерів, з якими ви мали статеві та інші контакти, та порекомендувати пройти тест на ВІЛ. Протестуватися на вірусні гепатити B та С. У них схожі шляхи передачі, але якщо у вас ВІЛ, ці захворювання є особливо небезпечними для вашого життя. Якщо вам діагностували ВІЛ — вам варто змінити свій сценарій життя, приймати ліки й жити далі.

ВІЛ — не вирок. Мільйони людей по всьому світу живуть із ним повноцінним життям. Це можливо лише за двох умов — своєчасне виявлення хвороби та систематичне вживання ліків.

"Ми закликаємо вас відповідально ставитися до свого здоров’я та здоров’я своїх близьких. Тестуйтеся і бережіть себе", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в ООН висловили сподівання, що до 2030 року людству вдасться подолати СНІД.

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