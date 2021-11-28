Що робити, якщо вам діагностували ВІЛ: поради

Якщо вам діагностували ВІЛ — вам варто змінити свій сценарій життя, приймати ліки й жити далі.
Від моменту інфікування ВІЛом до вираження симптомів СНІДу може пройти понад 10 років. Тестування — єдиний шлях виявити проблему.
Про це пише "Центр громадського здоров'я" у Telegram-каналі.
- ВІЛ не передається при поцілунку, кашлі і чханні.
- Інфікуватися вірусом через побутові предмети — посуд, одяг, телефон, унітаз тощо — неможливо.
- Ані комахи, ані тварини не можуть переносити вірус імунодефіциту.
- Будь-який сексуальний контакт без презерватива (анальний, вагінальний, оральний) може стати причиною зараження.
- Будь-які інструменти, які багаторазово використовують для ін’єкцій, пірсингу, татуювання, можуть стати причиною інфікування. Переконайтеся, що майстер простерилізував інструменти.
- ВІЛ передається під час вагітності та пологів, під час грудного вигодовування від ВІЛ-інфікованої жінки до дитини, якщо не вживати профілактичні засоби.
Що ж робити, якщо вам діагностували ВІЛ?
- Не панікувати, а звернутися до свого лікаря, стати на облік та розпочати лікування.
- Повідомити всіх своїх партнерів, з якими ви мали статеві та інші контакти, та порекомендувати пройти тест на ВІЛ.
- Протестуватися на вірусні гепатити B та С. У них схожі шляхи передачі, але якщо у вас ВІЛ, ці захворювання є особливо небезпечними для вашого життя.
- Якщо вам діагностували ВІЛ — вам варто змінити свій сценарій життя, приймати ліки й жити далі.
ВІЛ — не вирок. Мільйони людей по всьому світу живуть із ним повноцінним життям. Це можливо лише за двох умов — своєчасне виявлення хвороби та систематичне вживання ліків.
"Ми закликаємо вас відповідально ставитися до свого здоров’я та здоров’я своїх близьких. Тестуйтеся і бережіть себе", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в ООН висловили сподівання, що до 2030 року людству вдасться подолати СНІД.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.