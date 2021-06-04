В ООН висловили сподівання, що до 2030 року людству вдасться подолати СНІД

За даними ООН, минулого року у всьому світі жили з ВІЛ 37,6 мільйона людей, і близько двох третин із них отримували лікування.

Керівниця програми боротьби зі СНІДом UNAIDS в ООН Вінні Б'яньїма висловила сподівання, що до 2030 року людству можливо вдасться подолати вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), який спричиняє синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

Як повідомляє "Радіо Свобода", директорка-розпорядниця програми UNAIDS заявила, що країни повинні докладати більше зусиль у боротьбі проти СНІДу та закликала уряди до такої ж політичної волі у цьому питанні, як і у боротьбі проти COVID-19.

"Якщо вони зможуть перекрити ці прогалини щодо конкретних груп найбільшого ризику, ми зможемо покласти СНІДові край до 2030 року", – сказала Б'яньїма.

Вона додала, що принаймні 40 країн ідуть до того, щоб досягти 90-відсоткового скорочення по'язаної зі СНІДом смертності до 2030 року, серед них і дев’ять країн зі сходу й півдня Африки.

За даними ООН, минулого року у всьому світі жили з ВІЛ 37,6 мільйона людей, і близько двох третин із них отримували лікування. Майже 40 років тому, 5 червня 1981 року, Центри контролю і запобігання хворобам США вперше повідомили про таємничу імунодефіцитну хворобу. Відтоді від ускладнень унаслідок СНІДу померли майже 35 мільйонів людей.

Зазначається, що наступного тижня ООН планує оголосити новий заклик до пожертв на саміті щодо СНІДу в Нью-Йорку для боротьби з цим захворюванням. Як кажуть у UNAIDS, необхідні інвестиції по 29 мільярдів доларів на рік.

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