У Житомирській області правоохоронець катував людей

Правоохоронцеві вручили ще одну підозру стосовно катування людей.

У Житомирській області правоохоронця звинувачують у катуванні людей. Йому оголошено про підозру.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Слідчі Територіального управління ДБР у Хмельницькому, за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, повідомили ще одну підозру експоліцейському Коростенського райуправління поліції у Житомирській області, стосовно якого вже розслідуються справи щодо катування громадян", - повідомляють у ДБР.

У січні цього року зазначений правоохоронець побив у відділку чоловіка, який прийшов повідомити про вчинення крадіжки. Поліцейський бив його по голові та у груди, після чого той був змушений написати пояснення, що ніякої крадіжки не сталося.

Цього ж дня правоохоронець разом із ще двома колегами катували двох юнаків поблизу села Маклаївка Малинського району. Встановлено, що між двома побиттями пройшло всього декілька годин.

"Наразі фігурант провадження звільнений із лав Національної поліції України. Він підозрюється у катуванні, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 127 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років", - повідомили в ДБР.

Нагадаємо, що суддю Броварського міськрайонного суду Київської області визнали винною в отриманні хабара і засудили до шести років позбавлення волі.

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