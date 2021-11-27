Де пройти тест на ВІЛ в Україні (список)

Де пройти тест на ВІЛ в Україні (список)

Процедура тестування — абсолютно безоплатна і швидка.

​​Раннє виявлення та антиретровірусна терапія дають змогу людям, які живуть з ВІЛ, жити повноцінним життям.

Про це інформує "Центр громадського здоров'я" у Telegram-каналі.

Завдяки державним закупівлям через міжнародні організації Україна повністю забезпечує лікування всіх хворих на ВІЛ. Якщо у 2009 році терапію за державний кошт отримували 15 871 людина, то станом на 1 жовтня 2021 року — 129 022 людини.

Де пройти тест на ВІЛ:

у свого сімейного лікаря;

у найближчому Центрі СНІДу чи кабінеті "Довіра";

в будь-якому закладі охорони здоров’я України, що надають медичну допомогу в рамках 13 пакетів програми медичних гарантій, в тому числі амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу;

в неурядових організаціях;

замовивши оральний тест на ВІЛ та пройти за його допомогою самотестування за посиланнями (опція замовлення тесту відкрита для осіб, що пройшли анкету ризику та отримали високий та середній результат) та oraltest.org.ua.

"Процедура тестування — абсолютно безоплатна і швидка. Результат експрес тесту на ВІЛ буде готовий уже за 15 хвилин: до 5 хвилин — підготовка й забір крові з пальця, 10 — очікування результату", - йдеться у повідомленні.

Перед тестуванням ви зможете поставити питання та отримати інформацію про ВІЛ-інфекцію, шляхи її передачі, оцінити з фахівцем свій ризик інфікування ВІЛ та розглянути можливості його зниження, а також дізнатися про організації, де вам можуть надати іншу допомогу.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в ООН висловили сподівання, що до 2030 року людству вдасться подолати СНІД.

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