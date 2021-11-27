Лікування туберкульозу: чи можна відвідувати стоматолога

Надання стоматологічної допомоги пацієнтам необхідно проводити з дотриманням заходів інфекційного контролю.

Якщо ви лікуєте туберкульоз, як вам відвідати стоматолога?

Про це розповідає Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".

Звісно, туберкульоз не ставить крапку на догляді за іншими органами і системами.

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У випадку з туберкульозом, ви можете звернутись до стоматолога, але якщо ви знаходитесь на амбулаторному лікуванні, дотримуєтесь регулярного приймання ліків, то можете звернутись до стоматолога коли потрібно і зручно.

У тому разі, якщо ви лікуєтесь у стаціонарі, маєте бактеріовиділення, то про необхідність відвідування стоматолога потрібно повідомити лікаря (фтизіатра).

"Надання стоматологічної допомоги пацієнтам з ТБ із бактеріовиділенням необхідно проводити з дотриманням заходів інфекційного контролю. Таких пацієнтів приймають за спеціальним графіком. Медперсонал повинен використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання (респіратори), тому вони мають бути повідомлені про необхідність їх використання завчасно. Кількість осіб, що контактують з хворим (в тому числі по маршруту слідування пацієнта до стоматологічного кабінету), має обмежуватись до мінімуму. Після завершення процедур пацієнт надягає хірургічну маску, а у разі виникнення приступу кашлю залишається у приміщенні до його припинення", - йдеться у повідомленні.

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