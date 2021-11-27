Лечение туберкулеза: можно ли посещать стоматолога

Оказание стоматологической помощи пациентам необходимо проводить с соблюдением мер инфекционного контроля.

Если вы лечите туберкулез, как вам посетить стоматолога?

Об этом рассказывает Telegram-канал "Туберкулез излечимый".

Конечно, туберкулез не ставит точку в уходе за другими органами и системами.

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В случае с туберкулезом, вы можете обратиться к стоматологу, но если вы находитесь на амбулаторном лечении, соблюдаете регулярную приемку лекарства, то можете обратиться к стоматологу когда нужно и удобно.

Если вы лечитесь в стационаре, имеете бактериовыделение, то о необходимости посещения стоматолога нужно сообщить врачу (фтизиатру).

"Оказание стоматологической помощи пациентам с ТВ с бактериовыделением необходимо проводить с соблюдением мер инфекционного контроля. Таких пациентов принимают по специальному графику. Медперсонал должен использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), поэтому они должны быть уведомлены о необходимости их использования заблаговременно. Количество лиц, контактирующих с больным (в том числе по маршруту пациента в стоматологический кабинет), должно ограничиваться до минимума. После завершения процедур пациент надевает хирургическую маску, а в случае возникновения приступа кашля остается в помещении до его прекращения", — говорится в сообщении.

Раньше мы писали о том, как отличить коронавирус от туберкулеза.

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